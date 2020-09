6 MONTHS OLD NA: Anne Curtis, naging emosyonal dahil kay Baby Dahlia

ADVERTISING

PARANG kailan lang nang ibunyag ni Anne Curtis sa madlang pipol na siya ay nagdadalang-tao. Parang kailan lang nang pinalakpakan sa mga sinehan ang pelikula nila ni Vice Ganda na ‘The Mall, The Merrier’ na nagsilbing maternity gift ni Anne sa kanyang mga fans bago nito tuluyang yakapin ang challenging role na pagiging isang ina.

Noong March 2 at 2 PM sa Melbourne, Australia ay nanganak si Anne to a healthy Baby Girl na pinangalanang Dahlia Amelie Curtis-Smith Heussaff. ‘Dahlia’ ang pangalan ng karakter na ginampanan ng aktres sa Magic Kingdom 2, ang kanyang launching film bilang artista noong siya’y pre-teen pa lamang.

Akalain ninyo na our favorite Dyosa gave birth six months ago. SIX MONTHS AGO!

Every month ay nagpopost si Anne ng special messages para sa kanyang little angel. Mas espesyal ang kanyang mensahe ngayon na may kalakip na bagong larawan ni Baby Dahlia:

Happy 6th month to our little ErwAnneita ✨ Je t’aime ma petite fleur, Dahlia Amélie.

I feel like it was just yesterday that I gave birth and held this sweet little girl in my arms for the first time… and just like that, half a year has gone by. Mixed emotions of excitement to seeing her grow and experiencing all her milestones BUT also wanting to keep her as my little baby.

I guess, now I understand when mums and dads say “you’ll always be my little baby” – because that’s what she’ll always be to me. My little Dahlia Amélie 🌸.

Ba Yan. 6th months pa Lang emotional na ako what more pag 1st birthday? 16th? 18th? 21st?! 😂

Motherhood suits our lovely Dyosa at walang kupas talaga ang kanyang kagandahan! Kung miss niyo na masyado si Anne, don’t worry dahil palagi itong lumalabas sa vlog channel ng asawang si Erwan Heussaff. Mukhang nilulubos ng pamilya ang kanilang family time sa Australia habang hindi pa advised na umuwi ng Pilipinas para magtrabaho. For the first time in Anne’s life as an actress ay mas focused na ito sa kanyang personal life at busy sa kanyang papel bilang real life wifey to Erwan and momshie to Baby Dahlia.

We can’t wait to meet and see more of Baby Dahlia sa tamang panahon! For now, masaya na kami na makita ang frequent updates nina Mr. and Mrs. Heussaff tungkol sa kanilang adorable little one. Awww…