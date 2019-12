3POL TROBOL SA AWRAHAN: Coco Martin bilang Paloma, napaka-gandang babae!

UMAWRA nang husto si Coco Martin sa kanyang “Fuchsia Paloma” outfit sa Parada ng mga Artista para sa MMFF 2019 yesterday.

Sa kanyang Super Hero (with headdress na ala-Barbie), madami ang nagulat na in character na sumampa ang aktor-director sa float ng CCM Film Productions na producer ng pelikulang 3POL TROBOL HULI KA BALBON.

Kuwento ng aktor during his interview sa media conference ng pelikula, ito raw ang pinakamahirap na pelikulang nagawa niya.

Kuwento niya: “Ang hirap magbihis-babae, talagang mage-effort ako. Lahat ng looks ko, talagang iniba-iba ko. Hindi ako ‘yung palit-makeup lang. Lahat, contact lens, kuko, palit,” kuwento ng actor-director sa “Barbie” character niya sa movie.

Not just once or twice or trice ang pagpapaganda sa aktor as Paloma, his disguise sa movie para maresolba ang isang isang krimen.

Kuwento ni Coco sa media: “Ako ‘yung dumarating na pinakamaaga sa set. Kasi nga, 1 ½ hours akong minemeykapan. Tapos, bibihisan ako na kung anu-anong nilalagay sa akin para maging sexy,” sabi niya.

Ma-take mo ba ang pa-T-Back ni Coco sa isang eksena? Wagi! Talbog ang mga mujerista na gusto umawra at mangabog.

Laugh trip to the max ang eksena ni Coco sa swimming pool na kahit sino ay kakabugin ng kanyang matambok ns behind (puwet).

Para sa ikagaganda ng pelikula at pagpapa-sexy niya as Paloma: “Ang dami palang mga palaman-palaman dito (sa side) na mga basahan! Lahat ng pawis ko, hinigop ng basahan!” kuwento ni Coco sa effort niya.

Sa isang outfit niya na corset ay nagkasugat-sugat ang katawan niya dahil sa sobrang higpit ng suot niya.

Ang daming eksena ni Coco as Paloma. Nagoutfit talaga siya. Bukod kina Ai Ai delas Alas at Jennylyn Mercado na mga major characters na kasama niya sa movie, kabilang din sina Sam Milby, Edu Manzano, Tirso Cruz III, Joey Marquez, Carmi Martin, Mitch Valdes, John Prats, Jojit Lorenzo, Mark Lapid, Bianca Manalo, Super Tekla, Boobsie Wonderland, Soliman Cruz, Jhong Hilario, Kim Molina, Pepe Herrera, , Marissa Delgado, Whitney Tyson, Bernard Palanca, Ali Khatibi, Paolo Paraiso sa movie na may special participation si Yorme Isko Moreno.