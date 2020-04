30TEEN ON QUARANTINE: Kim Chiu, masaya sa simpleng birthday celebration

ADVERTISING

ANG BILIS ng panahon! Naaalala niyo ba ang araw na idineklarang First Ever Pinoy Big Brother Teen Edition Grand Winner ang Chinita Princess ng Cebu na si Kim Chiu? Ngayon, isa na siyang ganap na 30 years old actress!

Malayo-layo na rin ang narating ni Kim Chiu. From her humble beginnings as a struggling teen in Cebu who wants the best for her family ay nagawa niyang talunin ang iba pang teen hopefuls at manalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Maliban sa cash prize at house and lot ay nakuha din ni Kim ang puso ng sambayanang Pilipino kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanyang showbiz career.

There was a time na ang tambalan nila ng fellow PBBTE graduate and ex-boyfriend na si Gerald Anderson ang pinakasikat na teen loveteam fondly called ‘Kimerald’ by fans. Dahil sa kanilang pagtatambal, dumami ang kanilang product endorsements, TV and movie projects. Ilan sa mga kanilang memorable projects ay ang teleseryeng Sana Maulit Muli, My Girl, Tayong Dalawa at Ikaw Lang ang Iibigin, na nagsilbing reunion project nila noong 2017. Sa pelikula naman ay nagbida sila sa First Day High, I’ve Fallen for You, Paano na Kaya and ‘Till My Heartaches end.

Sa kanilang paghihiwalay ng landas on and offscreen ay mas bumongga ang showbiz career ni Kim. With the success of the romance-comedy series My Binondo Girl, natagpuan ni Kim ang bagong onscreen partner na si Xian Lim at mas kinagat ng masa ang kanilang mga movie projects tulad ng Bride for Rent, Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo at All You Need is Pag-Ibig. Sa TV naman ay nagsama sila sa Ina, Kapatid, Anak, The Story of Us at ang ongoing afternoon drama na Love Thy Woman. Love na love ng fans ang KimXi.

As a solo artist ay marami-rami rin nagawa si Kim. Nagbida ito sa I Love You Goodbye, Etiquette for Mistresses, The Ghost Bride at The One That Ghosts Away. Ipapalabas na rin soon ang bago niyang horror movie with JM de Guzman. May ilan rin itong OPM songs na nilabas na pinakinggan ng mga madlang pipol.

Narito ang birthday update ni Kim Chiu sa Instagram:

“30teen on quarantine!!!

Today I woke up turning another page of my life!!!<3. Gave my thanks to our father above for the life he has given me.

My faith is always tested but I will never give up believing in him. It just became stronger and stronger everytime I surpass a difficult time in my life. 🙏🏻 when I was blowing my cake today, a flashback I saw,…… thankful I was able to blow my cake on my special day!!! <3 living each day with a grateful heart!!!! Thank you for everyone who greeted me today and for remembering my day despite of what we are facing right now. Salamat sa oras ninyo!!! Really means a lot!!!!😭😭😭 my heart is full!!!! ❤️ salamat!#grateful #thankful .

My wish is sana matapos na ang nangyayari sa bansa natin ngayon at bumalik na sa normal ang lahat. Manalig tayo at #wagkangbumitaw 🙏🏻

Thank you sa lahat ng nagpadala ng cake, flowers and food!!!!” pagtatapos nito.

Bilang birthday gift sa kanyang loyal fans ay ilalabas nito ang bago niyang kanta entitled “Wag Kang Bumitaw”.

Surely, ‘di bumibitaw ang mga fans mo sa’yo Kimmy! Happy Birthday and Stay Happy!