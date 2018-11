Zeus Collins, suportado ng mga kaibigan sa concert

BUKAS NA, November 3 ang inaabang-abangan na dance concert ni Zeus Collins na mangyayari sa SM SkyDome featuring Zeus’ friends.

Sa showbiz, uso kasi ang tulungan. Kapag may show or concert ka at nalaman ng mga kaibigan na mga celebrities, asahan mo na susuporta sila.

Kapag inimbitahan mo, asahan mo, kapag wala sila commitment ay dadalo sila.

Sa kaso ni Vice Ganda na inimbita ni Zeus, kung wala lang prior commitment ang unkaboggable box-office superstar, able and willing ito na pagbigyan ang request ni Zeus.

Abala kasi ang komedyante sa pagtatapos ng shooting ng kanyang Metro Manila Film Festival 2018 entry na Fantastica na halos every other day ang shooting. Kung tama kami, every Tuesday, Thursday and Saturday.

Sa Dance Machine Concert ni Zeus bukas, bukod kina Dawn Chang, Ryan Bang at mga co-Hashtags members like Nikko Natividad, Paolo Angeles, Jimboy Martin,Charles Kieron at Jameson Blake ay may mga surprise guests sa concert ni Zeus.

Madaming surprises na ipapamalas ang tinaguriang God of the DanceFloor sa kanyang pangalawang big concert.

Balita namin, may “adult” dance performance si Zeus bukas na mala-striptease ang concept.

Sa mga members ng Hashtags, isa si Zeus ang masasabing “sexy” sa kanyang mga galaw lalo na kapag nagpe-perform siya ng interpretative dance number.

“Thankful ako sa Star Magic at sa ABS-CBN sa magandang exposure ko sa It’s Showtime at sa mga projects na bigay nila.” pagwawakas pa ni Zeus.

Goodluck on your show tomorrow. Break a leg!

Reyted K

By RK Villacorta