Zanjoe, nakatuon na ang pansin kay Bela

Loveless si Zanjoe Marudo. Bakante ang Kaman ng puso niya nang maghiwalay sila ng longtime girlfriend niya na si Bea Alonzo sa kadahilanan na kahit anong urirat sa dalawa noon ay ayaw nilang pag-usapan.

Pareho na silang naka-move on. Si Bea, nali-link ngayon kay Gerald Anderson na until now, “friends” pa rin ang status nilang dalawa (kung paniniwalaan ang mga sinasabi nila).

Pero si Z, may ngiti nang isinusukli sa kausap na nagtatanong sa kanya tungkol kay Bea.

“Friends kami,” sabi ng binata noong presscon ng bagong serye niya sa primetime na “My Dear Heart” kung saan kabilang sa show sina Bela Padilla, Ria Atayde, at ang batang si Heart Ramos.

Balita namin, sa Coldplay concert na kung saan dalawang tickets ang binili ni Z (noong sila pa ni Bea nu’n) may makakasama na itong manood sa katauhan ng kanyang leading lady sa “My Dear Heart” na si Bella Padilla.

Balita ko, mukhang nagkakaigihan na sina Zanjoe at Bela mula nang mag-break sina Bela Padilla at Niel Arce.

Yes, wala nang makikisawsaw. Si Zanjoe at Bela, sila na ang magkasama na manonood ng Coldplay concert. Period!