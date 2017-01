Zanjoe Marudo, may ka-date sa concert ng Coldplay?

Noong huling humarap si Zanjoe Marudo sa press (bago ang “My Dear Heart”), nagpauna nang ‘no personal questions’ for Z (palayaw ni Zanjoe). Kung tama ako, presscon ‘yun ng pelikula ni Zajoe with Angel Locsin at Sam Milby sa Star Cinema na “The Third Party” last year.

Kabe-break pa lang nila ng girlfriend na si Bea Alonzo noon na walang kaalam-alam ang showbiz press magpasahanggang ngayon sa tunay na dahilan ng split-up ng dalawa.

Akala ko nga, tuluy-tuloy na sila ni Bea noon, ang magandang takbo ng relasyon nila. Hindi alam ng media na may isyu na pala sila para mauwi sa hiwalayan.

Pero sa grand presscon ng bagong teleserye ni Z sa Kapamilya Network na “My Dear Heart” na magsisimula na ngayong gabi after ng “FPJ’s Ang Probinsiyano”, cool na siya. Keri na niyang sagutin ang mga tanong tungkol kay Bea. Kaya na niyang pag-usapan si Bea, na ngayon ay “friends” na sila.

Sa katunayan, siya mismo ang nagpahayag na walang isyu sa kanila ng ex-girlfriend at ng current boyfriend nitong si Gerald Anderson (na ayaw pa ring aminin ng aktres). Happy si Z sa “romance status” ng dating kasintahan sa buhay nito with Gerald.

Nang banggitin sa kanya ang tungkol sa mga date ng dalawa na marami ang nakakikita at naka-post sa social media, positibo ang reaction ng binata. Basa mo na wala na ‘yong negativities sa aura niya na normal lang sa mga bagong hiwalay sa ka-partner nila.

Sabi ni Z, “Nakikita ko naman si Bea na happy siya ngayon, ‘yun ang wish namin sa isa’t isa. Okay kaming dalawa, wala kaming masamang tinapay.”

Pakiramdam ni Z, pareho sila ng nararamdaman in Bea na both ay happy sa status ng kanilang mga buhay pag-ibig ngayon.

“At ramdam ko rin na ganoon din siya sa akin. Kung may magandang nangyayari sa buhay ko, sa career ko, I’m sure natutuwa siya. Ganoon din ako sa kanya. Sana maging masaya siya lagi,” sabi ni Z.

In short, naka-move-on na si Zanjoe. Lalo na si Bea who is enjoying her life with Gerald.

Pero tila may idini-date ngayon si Z, lalo pa’t nang bumili siya ng concert ticket ng sikat na bandang Coldplay na magaganap sa April, dalawang tickets ang binili niya. Ibig sabihin nito, may ka-date siya? Sino naman kaya ang nagpapasaya kay Zanjoe ngayon sa moving on process ng buhay niya?

“’Di ko alam kung kanino ang isa pa. Ini-imagine ko na baka naman pagdating ng April ay mayroon na akong kasama. So, wala pang may-ari noon. Binili ko lang, dalawa, pero wala pa talaga.”

Panigurado ni Zanjoe na after Bea ay may puwang pa sa puso niya. Wala pang laman sa nabakante ng aktres. Hindi siya nagmamadali, pero ang current status niya ay happy siya kumpara noon na pakiwari ng mga nagmamahal sa kanya ay nakasuklob ang buong mundo kay Z.

Sabi ni Zanjoe,“Nag-e-enjoy ako. Nae-excite ako sa idea na baka mamaya, roon na dumating at makilala ko na. May makakasama na ako.”

Pero career wise, masaya si Z. “Happy ako sa dumating na magandang chance sa akin para sa role ko sa bagong serye as the dad of Heart (played by Nayomi Ramos).

Sa bagong show ni Zanjoe, he plays husband kay Bela Padilla na ex-girlfriend naman niya ang magandang si Ria Atayde na anak ni Ms. Coney Reyes.

Reyted K

By RK VillaCorta