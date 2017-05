Zanjoe Marudo and Bela Padilla: Could This Be Love?

ZANJOE MARUDO

Real Name: Zanjoe Acuesta Marudo

Birthdate: July 23, 1982

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

Ruling Planet: Sun

Quality: Fixed

Element: Fire

Basic Trait: I Will

Closest Metal: Gold

Lucky Day: Sunday

BELA PADILLA

Real Name: Krista Valle Sullivan

Birth Date: May 3, 1991

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

NALALAPIT NA ANG pagtatapos ng primetime family dramang ‘My Dear Heart’ na pinagbibidahan nina Zanjoe Marudo at Bela Padilla. Gayunpaman, true kaya na na from reel to real ang transition nito?

Last year ay naging usap-usapan ang paghihiwalay nina Zanjoe Marudo at Bea Alonzo. Early this year naman ay ikinagulat ng lahat ang biglaang split up ni Bela Padilla sa movie producer na si Neil Arce. In both cases ay parehong tumagal ng ilang taon ang relasyon at ikinagulat ng madling pipol ang kinahinatnan.

Just a few weeks ago ay kumalat ang larawan nina Zanjoe at Bela traveling together. Hmmm… Will the two Kapamilya stars call each other ‘dear’ in real life soon? Or are they already?

Ang pagiging matigas ang ulo ang isa sa common denominator ng Leo at Taurus. Huwag ninyong i-misinterpret ito, ha? Ang ibig sabihin ay kung may gustong makamtan, gagawin nila ang lahat para ma-achieve iyon. Pareho silang determinado at pinaninindigan nila ang bawat desisyon na kanilang ginagawa. Pareho silang bigay-todo sa trabaho at mahal nila ang kanilang propesyon. Maaaring magkaroon ng problema ang dalawa sa kanilang pagkakaiba. Mas open sa tao ang isang Leo kumpara sa Taurus. Hindi magdadalawang-isip ang Leo na ikuwento ang kanyang buhay sa madlang pipol, samantalang mas nanaisin naman ng Taurus na maging pribado ang ilan sa mga personal na kaganapan sa kanyang buhay. Hindi rin mag-aatubiling gumastos ang Taurus sa mga bagay na magpapasaya sa kanya habang ang Leo naman ay magdadalawang-isip pa.

Kahit na may personal differences ang dalawa, ang kanilang pagiging faithful and understanding sa isa’t isa ay hindi matitinag. Kailangan nilang tandaan na hindi nila dapat pagsamantalahan ang kahinaan ng isa. Dapat ding idaan sa mahinahong usapan ang mga bagay-bagay para hindi lumala ang gusot, kung meron man.

Expected na mas maghahanap ng atensiyon ang Leo kaysa sa Taurus. Hindi rin maiiwasan na ang lalaking Leo ang magko-control sa relasyon para mapunan ang kakulangan sa ego nito. Pagdating naman sa romansa ay super ok sila. Naglalagablab sa init ang pagsasamang ito! Game kung game!

Ahem… mukhang destined ang dalawa na maging together talaga! Siguro ‘yun ang dahilan kung bakit hindi nag-work ang past relationships nila kahit pa long duration pa ito. They’re destined for each other! Ay, ibang show pala ‘yun! Be careful with my dear heart! Hahaha!

Pares-Pares

By Madam Damin