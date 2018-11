ZANJOE MARUDO AND MAJA SALVADOR: Tell Me… Are you that somebody?

ZANJOE MARUDO

Real Name: Zanjoe Acuesta Marudo

Birthdate: July 23, 1982

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

Ruling Planet: Sun

Quality: Fixed

Element: Fire

Basic Trait: I Will

Closest Metal: Gold

Lucky Day: Sunday

MAJA SALVADOR

Real Name: Maja Ross Andres Salvador

Birthdate: October 5, 1988

Zodiac Sign: Libra

Symbol: The Balance

Ruling Planet: Venus

Quality: Cardinal

Element: Air

Basic Trait: I Balance

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

ARE YOU THAT SOME BUDDY?

Marami ang nasorpresa sa tambalang Zanjoe Marudo at Maja Salvador sa ‘To Love Some Buddy’ na palabas na ngayon sa mga sinehan. Never kasi nagsama ang dalawa bilang magkaloveteam sa teleserye man o TV special. Bakit nga ba sila?!

Teka, bakit naman hindi? Parehong talented, sexy, good-looking and single! Magdyowa na ang mga ex nila ngayon at may posibilidad din na maging sila rin in the end! Want proof? Cheka…

Halos magkapareho ang Leo at Libra pagdating sa personal traits. No wonder na malakas ang kanilang chemistry kapag pinagsama. Ipinanganak ang dalawang zodiac para mainlab at walang extra effort na kailangan para ipakita at ipadama ito. Gustung-gusto nila ang ideya ng pagiging in-love – mga liham, romantic dinners at kung anu-ano pang ikakikilig ng kanilang ka-partner ay willing nilang gawin! Gustung-gusto rin nilang mag-party at very sociable ang mga ito.

Isa pang factor kung bakit swak ang dalawa ay dahil nagko-compliment ang kanilang personalities. Ang pagiging maintindihin ng Libra ay p’wedeng maka-adjust sa stubbornness ng Leon. Kaso, hindi maiiwasang magka-problema kung magiging super dominant ang Leo sa Libran. Well, kaya namang i-handle ng Libra ang lahat. Pareho naman nilang pinahahalagaan ang mga importanteng bagay sa buhay tulad ng pamilya, kaibigan at karera kaya hangga’t maaari’y makaiiwas sila sa away.

Ang pagsasama ng lalaking Leo at babaeng Libra ang isa sa may potential na long-term, o diretso sa simbahan ang peg! Gusto nila na sila ang center of attention at parang musika sa kanilang pandinig ang palakpak ng mga tao. Pareho nilang gusto ang art and music. Hindi boring ang pagsasamang ito dahil palagi silang ‘on the go’. Full of love at nag-uumapaw na init sa romansahan! Hindi rin sila magkapo-problema

pagdating sa loyalty. Gusto ni lalaki na siya ang lider sa relasyon, samantalang mas gusto ng babae na may nagde-desisyon para sa kanya – Perfect!

Sa ngayon ay hindi pa open ang dalawa sa possibility na maging magdyowa sila dahil para nga naman silang nakipag-‘palitan’ lang sa mga ex nila na ilang taon din nilang naging honey. Well, only time will tell kung from ‘dude’ ay magiging ‘my somebody’ na ang tawagan nina Zanjoe at Maja sa isa’t isa!

Pares-Pares

By Madam Damin