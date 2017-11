Zanjoe Marudo, aminado na nagkaroon ng “Fallback” relationship

MAY NAGING ka- “Fallback” din pala si Zanjoe Marudo na siyang tema ng bagong pelikula ni Z na mapapanood na simula bukas, Wednesday, November 15.

Aminado din si Z na may naging reserba din pala siya noong kabataan niya.

Ang diskription ng “fallback” ay reserba ng isang lalaki o babae sa current relationship niya na nasa alanganin. Reserba na paninigurado lang na mapapagtuunan ng pansin at panahon (sometimes ay love) para hindi masyado masakit kapag nagkahiwalay.

Pero si Z, ang babaeng ginawa niyang reserba or fallback ay nakatuluyan niya as her girlfriend.

Pagpapaliwanag ni Z tungkol sa fallback girl niya: “Hindi ko siya ex. Parang ka-mutual understanding (M.U.) ko, then may gusto akong iba. Parang na in love ako sa ibang babae. Teenager pa ako noon.

“M.U. kami tapos parang na in love ako dun sa girl. Tapos noong hindi natuloy, noong parang nagkaproblema, hindi nagwork. Tinuloy ko, parang yun yung naging girlfriend ko,” kuwento niya.

Sa bagong pelikula ng binata together with Rhian Ramos, Z plays the ex-boyfie of Rhian na current girlfriend naman ni Daniel Matsunaga na ang relasyon ng dalawa ay on the rocks.

Ang bagong millennial love and romance film áy dinirek ni Jason Paul Laxamana na nagdirek ng “100 Tula para kay Stella” na pinilihan ng mga bagets na gusto ma-in love at currently ay in love ay produced ng CineKo Productions at distributed ng Star Cinema.

Ngayong araw (Tuesday) ay umalis si Z patunong US of A para dumalo sa Emmy Award na magaganap sa November 20 sa New York City.

Nomindo siya sa kategoryang Best Performance by an Actor for the drama anthology na Maalaala Mo Kaya (MMK) on the Halloween episode na ipinalabas noong 2016.

Excited pa naman si Z sa magiging feedback ng manonood sa pelikula nila ni Rhian together with Lemuel Pelayo, Cai Cortes, Ricky Davao, Marlo Mortel and Miss Tetchie Agbayani.

Reyted K

By RK Villacorta