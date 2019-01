Yeng Constantino on Fake Life in Social Media

NAKAKABILIB ang kasipagan ni Yeng Constantino sa paguupload ng YouTube videos. Halos araw-araw ito nagpopost ng videos much to the delight of her loyal Yengsters.



Ang isa mga paborito namin na vlogs ni Yeng ay ang kanyang pag-open up niya tungkol sa mundo ng social media. Kung minsan kasi, iba ang ipinapakita ng mga tao sa kanilang social media pages (artista man o ordinaryong tao) sa kanilang realidad. Alin nga ba ang realidad at pagpapanggap lamang?









Aminado din si Yeng na may mga pagkakataon na hindi nito nilalagay sa kanyang vlog ang buong araw niya sa vlog dahil s’yempre, personal life na niya ‘yun. Aware din ang Poprock Princess na marami ang sumusubaybay sa kanya kaya naman naisipan niya na i-upload ang thought-provoking video na ito. Panoorin at ano ang inyong komento?