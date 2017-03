Yen Santos, nakikipag-inuman kay Piolo para maging relax at kumportable sa aktor

Natupad na rin sa wakas ang pangarap ni Yen Santos sa showbiz. Sino nga ba ang mag-aakala na sa isang tulad niya nang baguhan ay agad magiging leading lady ng isa sa mga pantasyang leading man sa showbiz, na no less than Piolo Pascual.

Kilig si Yen kay Papa P. na noong nag-shooting sila sa New Zealand para sa pelikulang “Northern Lights: A Journey to Love” ay aminado ang dalaga na hindi siya makatingin nang direstso sa mga mata ng aktor.

Sa first shooting day nila, tumatagos ang tingin ni Yen sa aktor kaya sa kamera ng direktor na si Dondon Santos, halatang conscious ito sa eksena nila.

“It took me four days bago masanay,” kuwento ni Yen recenty.

Para maging relax ang leading lady at magkaroon sila ng chemistry ay binibiro siya palagi ng aktor. Na para maging at ease si Yen kay Piolo, palagi siyang hinahawakan at kinikiliti ni Papa P sa kanya kili-kili.

Para mas bongga, nag-iinuman sila sa gabi as bonding time nila. Sobrang lamig daw kasi sa location kaya nomo-nomo sila na nakatutulong sa pagiging relax ni Yen sa mga eksena nila.

Suwerte ng dalaga dahil nang magpa-casting ang produksyon kung sino ang puwedeng gumanap sa role niya, naalala siya ng aktor na years ago ay nakilala na ni Piolo si Yen at pinuri ang kagandahan niya.