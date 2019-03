YEN SANTOS AT ANG FABULOUS NA TSISMIS TUNGKOL SA KANYA

PINAG-UUSAPAN ngayon ang magandang si Yen Santos, hindi dahil sa kanyang role sa pinaguusapang adult serye na Halik sa Kapamilya Network kundi ang bulung-bulungan sa set ng serye niya dahil sa iba’t ibang mga luxury cars na papalit-palit na ipinaparada ni Yen Santos tuwing may taping siya sa location.

Kung anu-anong klase ng kotse ang dala-dala niya na ang sabi-sabi ng ilang mga miron ng kakilala ng source namin ay hindi basta-basta expensive cars lang ang mga kotse na nirarampa ni Yen tuwing taping. “Super expensive with the likes of a Ferrari and BMW na high end ang mga model ng kotse.”

Tuloy, madami ang nag-iisip: Can Yen afford such luxurious cars gayong magkano lang naman ang talent fee niya sa serye na hindi naman gaano kalaki sa estado niya sa showbiz to buy cars na milyones ang halaga?

May nagsasabi na very vocal diumano ang ina ni Yen sa pagdipensa sa anak at sa mga material na mga bagay na in question.

Sabi, inggit lang daw ang nararamdaman ng mga nangiintriga kay Yen ayon sa ina nito.

Aside from a collection of expensive cars, we’ve heard na fabulous din diumano ang mga buildings na ipinatayo ng dalaga sa bayan nila sa Nueva Ecija.

To be fair, we’d like to hear Yen’s story on the rumor.

Reyted K

By RK Villacorta