Yassi Pressman, may shout-out kung ano ang hinahanap future boyfriend

AYON kay Yassi Pressman, bida ng pelikulang Ang Pambansang Third Wheel, wala raw talaga siyang panahon ngayon na magkaroon ng love life.

“Lagi naman po akong in love — sa buhay, sa trabaho. Wala naman po akong inilihim,” natatawa niyang reaksyon nang kulitin namin kung bakit wala siyang BF ngayon.

Dagdaga niya, “Hindi ko naman po papangunahan kung may dumating, tapos someone super-super special or inaalagaan po ako, tapos yung family ko importante sa kanya.

“Yon lang naman po yung traits na hinahanap ko, eh — mabait. Pero sa ngayon po talaga sayang kasi yung opportunity, eh.”

O baka naman na-trauma siya sa huling relationship niya with Sef Cadayona?

“Pinagpapawisan na po ako,” umiiwas niyang reaksyon.

Hanggang sinundan niya ng maigsing reaksyon na, “Ah, nakakatakot lang pong magmahal, yon lang. So, dapat sure.”

Hindi kaya nai-intimidate na sa kanya ang mga kalalakihan kaya ayaw siyang ligawan?

“Ay hindi naman po siguro. Very open naman po ako, eh.”

Showing na ngayon ang Ang Pambansang Third Wheel na first time nilang pinagsamahan ni Sam Milby. The movie is produced by Idea First Company and Viva Films.

La Boka

by Leo Bukas