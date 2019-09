Yasmien Kurdi, out of the box ang role sa ‘Beautiful Justice’

BALIK sa pagbibida sa teleserye ang Star Awards Best Drama Actress na si Yasmien Kurdi. But this time, tatlo silang bida sa new GMA series na Beautiful Justice. Makakasama niya sa serye sina Gabbi Garcia at Bea Binene.

Wala bang sapawang nangyari sa kanilang tatlo considering na siya ang mas senior sa dalawa?

Sey ni Yasmien, “Never po kaming nagsapawan dahil magkakaiba naman kami ng karakter sa show. Nagtutulungan pa nga kaming tatlo para mas maging tagumpay ang Beautiful Justice.”

Wala din daw siyang pagdadalawang isip na tanggapin ang project kahit tatlo silang bida.

“Hindi po ako nagdalawang-isip kasi parang kasama ko ‘yung mga kapatid ko – Bea Binene at Gabbi Garcia. Nung nalaman ko nga ‘yung role, kinuha ko na agad, eh. I’m very much excited and very willing to do the role and sabi ko, para kakaiba naman, di ba?

“Lagi na lang akong nando’n sa comfort zone ko. For five years, I’ve been in my comfort zone. Hindi na ako lumabas du’n sa box ng comfort zone ko, lagi ako sa viewers na pang-hapon.

“Though happy naman ako kasi, ‘yung viewers and ratings ng hapon, okay naman, pero siyempre, you have to get out of your box,” lahad ng aktres.

Ang huli pa raw niyang primetime drama ay Rhodora X kaya naman hindi na raw niya pinalampas ang opportunity na makabalik muli sa primetime.

“Siyempre, excited akong magbalik-primetime,” wika pa niya.

Ayon pa kay Yasmien kinailangan nilang mag-training bilang paghahanda sa mga action scenes nila sa Beautiful Justice na magsisimula na sa Sept. 9.

La Boka

by Leo Bukas