Yasmien Kurdi, na-challenge gumanap bilang HIV victim sa GMA advocacy series

BLOOMING ang beauty ni Yasmien Kurdi, ang first runner-up ng kauna-unahang artista search ng GMA-7 na Starstruck nang dumating ito sa Christmas party ng Philippine Movie Press Club (PMPC) last Sunday night, Dec. 17.

Ayon kay Yasmien, masaya ang aura niya dahil masaya rin ang kanyang married life at walang problema. Kontento rin siya sa takbo ng kanyang

career sa GMA dahil puro bida naman ang nabibigay na role sa kanya.

Excited ding ikinuwento ni Yasmien ang ginagawa niyang bagong teleserye sa GMA-7 titled Hindi Ko Kayang Iwan Ka kung saan katrabaho niya sina Mike Tan at Martin del Rosario. Challenging daw ang role niya sa advocacy series dahil gaganap siya na nahawahan ng HIV.

“Ito na yata ’yung pinakamahirap na role na ginawa ko kasi puro iyak ako dito,” kuwento ni

Yasmien.

Dagdag pa niya, “Medyo mahirap ding i-internalize ’yung meron kang ganu’n, na nahawahan ka ng HIV. Kasi siyempre, hindi ko naman talaga alam ’yung feeling ng ganu’n, di ba?”

Samantala, masaya ring ibinalita ni Yasmien na okey na ang relasyon nila ng kanyang father.

Mas naging close pa nga raw sila ngayon kumpara dati.

“Kapag pala naging magulang ka na rin, do’n mo lang din maiintindihan ’yung paghihigpit na ginagawa nila sa akin before. Now, we’re very much okey at mas naging close pa ako sa parents ko,” sambit pa ni Yasmien.

Samantala, on behalf of the PMPC, maraming salamat sa pakiki-party mo sa amin Yasmien at sa pasabog mong pa-raffle.

La Boka

by Leo Bukas