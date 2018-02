Yam Concepcion, puwedeng mainlab sa beki!

HINDI MALAYO na magustuhan ni Yam Concepcion ang partner niya na si Paolo Ballesteros sa pelikulang Amnesia Love.

Sa kartada ni Pao na guwapo, may tindig at kahit beki ito, may mga babae pa rin na gusto siya maging boyfriend.

Ewan ko lang kung ano ang magiging reaksyon ng aktor kapag may mga girls na nakakausap namin na gusto siya makasiping or maka-one night stand para magkaanak sila sa kanya.

”He is good looking. Hindi imposible,” sabi ni Yam.

Para sa kapareha niya: “Hindi mo naman titingnan ang tao kung ano siya. Wala sa itsura. Ang importante yong ugali. Yong what’s within. Doon mo siya mamahalin. Malalaman mo kung mahal mo siya,” sabi ng pa ng dalaga.

Mabait si Paolo ayon kay Yam. “Very gentleman siya kahit may mga pagkakataon na mas girl pa siya sa akin. You will love him kung ano man siya,” kuwento ng leading lady ng aktor.

Sa mga panahon na magkasama sila sa shooting ng pelikula nila sa Mindoro, mas magugustuhan mo si Paolo.”Akala natin ang arte-arte niya, pero hindi. Very gentleman niya na kahit sinong babae ay magugustuhan siya dahil maalaga,” panigurado ni Yam.

Ang traits ni Paolo as a person ang nagustuhan ng dalaga sa aktor kaya nagugustuhan ito ng mga female fans niya.

“Ang tipo ni Pao na kahit bading siya ay hindi imposible na mai-in love sa kanya ang mga babae,” paniguro ng dating sexy star.

Sa Amnesia Love na showing na this coming Wednesday, February 28 na produced ng Viva Films ay nakakatuwa ang sexy love scene nila sa dalampasigan na nauwi sa comedy.