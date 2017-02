Xian, may dahilan kung bakit ayaw pang aminin ang sa kanila ni Kim

May dahilan si Xian Lim kung bakit hanggang ngayon ay wala pang pormal na pag-amin sa kanilang dalawa ni Kim Chiu tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon.

Ayon sa pinakabagong cast ng “A Love To Last” na gumaganap bilang si Totoy, gusto pa rin niyang gawing pribado hangga’t maaari ang relasyon nila ni Kim.

“At this point, I think alam naman ng lahat ang sagot diyan. I’m just not a big fan of blurting out your status sa isang conference. I think, maybe that part can be private although it’s really not, ‘di ba?

“Deep inside po alam ko na hindi ko ginagamit itong moment na ‘to para sabihin na… I don’t wanna use the moment para kumuha ng any attention. Hangga’t kaya, hangga’t puwede, gusto kong sarilinin na lang muna ‘yung sa amin ni Kim.

“Pero we share naman pictures sa Instagram, lumalabas kami and sa mga free time namin, magkasama kami. So I think while people are still waiting, nakikita rin naman nila ‘yung ginagawa namin,” paliwanag ni Xian.

Sabi pa ni Xian, darating din daw ang tamang panahon kung kailan sila aamin ni Kim.

“I think there’s a right time and place for that,” sey pa niya.

Samantala, dalawang best supporting actor award na ang napanalunan ni Xian para sa pelikulang “Everything About Her” na pinagbibidahan din nina Angel Locsin at Vilma Santos. Una siyang nanalo sa GEMS at pangalawa naman sa 15th Gawad Tanglaw.

“Hindi ko ito ini-expect, until now masyado pa akong overwhelmed sa mga papuri nila sa akin, kasi hindi talaga ako sanay sa ganu’n,” reaksyon pa niya.