Xian Lim, masusubukan ang magic na iba ang kapareha

TILA mas mature ang mga fans nina Xian Lim at Kim Chiu na mas kilala sa tawag na KimXi.

Hindi kasi sila maramot sa mga pagbabago ng mga showbiz careers ng mga idols nila kumpara sa iba na gusto ikulong sa “Love Team” ng mga idols nila tulad ng AlDub nina Alden Richard at Maine Mendoza na online na lang sikat at waley na ang tambalan na pwede pagkakitaan naman ang mga producers nila.

Sa kaso ng KimXi, all out pa rin ang suporta ng mga fans nila sa dalawa tulad sa ipinamalas na suporta na ginawa nila sa pelikula ni Kim na One Great Love na ang kapareha ay sina JC de Vera at Dennis Trillo na makailang beses sila nagpa-block screening in support of Kim.

Sa kaso ni Xian, wala silang violent reaction sa bagong pelikula ng binata kahit si Loiuise delos Reyes ang kapareha niya sa bagong romantic film na “Hanggang Kailan?” ni Direk Bona Fajardo na showing na sa February 6.

Mas wide ang pagintindi ng mga KimXi fans pagdating sa mga careers ng mga idols nila. Hindi sila maramot na napatunayan na nila ito tulad sa pagpapatuloy na suporta nila sa KimXi kahit hindi si Kim or Xian ang magkapartner sa kani-kanilang mga projects.

Hindi man magkasama ngayon sa mga projects ang dalawa, hindi ito ibig sabihin na waley na ang dalawa. Sabi nga ni Kim sa amin recently: “Hindi porke’t hindi kami nagpo-post ng mga photos namin online na magkasama ay hindi kamim okey. We are happy,” na assurance ni Kim sa mga fans nila ni Xian.

Sa bagong pelikula ni Xian, he plays the role of Donnie na pareho silang in love ni Louise sa isa’t isa na gumaganap naman sa role ni Kath.

Sa trailer, interesting sa amin ang bagong tambalan nina Xian at Louise on screen na hopefully ay hindi ako madismaya kapag napanood ko na ang kabuunan ng pelikula.

By the way, nag-shooting ang Team ‘Hanggang Kailan?’ sa Japan na makakadagdag lalo ang magagandang location ng pelikula sa mga hugot at eksena ng dalawa.

Reyted K

By RK Villacorta