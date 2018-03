WORTH THE WAIT: Bagong pelikula nina James Reid at Nadine Lustre, mas matured at relatable

DUMAAN MAN ang bagyo sa production ng reunion movie nina James Reid at Nadine Lustre na ‘Never Not Love You’, masasabi namin na worth it naman ang pagsasakripisyo at paghihintay ng loyal JaDine fans dahil to the highest level ang intensity ng bagong trailer na ipinalabas ng Viva Films.

Written and Directed by Antoinette Jadaone, Never Not Love You is the type of movie na matagal nang winiwish ng mga fans nina James at Nadine. Hindi na ito pakyut katulad ng first three movies nila at malayong mas interesting ang kuwento nito over their last film.

Ito ay kuwento ng isang reckless love sa pagitan ng corporate girl na malapit nang ma-promote named Joanna (Nadine Lustre) at free-spirited na si Gio (James Reid). Very intense ang build up ng kanilang relasyon to the point na magli-live in sila. Dahil sa isang work opportunity, mapapadpad ang dalawa sa London.

Realistic lalo na sa mga taong sumugal na makipagsapalaran sa abroad para lang makitang masaya ang kanilang minamahal. Kung noon ay puro pagppakyut at kilig ang dulot ng JaDine tandem, ngayon ay ang realidad na ng pakikipag-live in at ang ‘happily ever after (nga ba?)” ng buhay ang kanilang tatalakayin.

Sa March 31 na ipapalabas ang winiwish ng lahat na box-office hit. Hindi masyadong kumita sa takilya ang last movie ng dalawa. For director Antoinette Jadaone, malaking pressure for her na mapantayan o mataasan ang kinita ng kanyang Black Saturday big hit na ‘You’re My Boss’ featuring Coco Martin and Toni Gonzaga (her first mainstream film as a director) na lampas Php 200 Million ang kinita. Ang last movie rin niya na ‘Love You to the Stars and Back’ ay tumagal ng isang taon sa mga sinehan.

Will the JaDine + Jadaone collaboration sa big screen convert to big earnings? Abangan natin ‘yan!