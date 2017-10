Winwyn Marquez, handa na sa laban niya sa Reina Hispanoamericana sa Bolivia

LAST WEEK ng October ang alis ni Winwyn Marquez papuntang Bolivia para mag-compete sa Reina Hispanoamericana. Siya ang kauna-unahang Pinay beauty queen na sasabak sa Latina country para irepresent ang Pilipinas.

Bago umalis ng bansa ay pumirma muna si Winwyn ng movie contract sa Regal Entertainment kasama ng iba pang 2017 Miss World Philippines winners.

“I’m excited to perform, kasi siympre, Latina yung mga kasama mo. Kailangan lumevel ka sa kanila, eh. I’m excited to learn also coz I’m sure they’re more mature than me,” reaksyon ni Winwyn sa pagsali niya sa naturang international pageant.

Spanish ang language sa Bolivia pero hindi naman daw kailangan na marunong siyang magsalita nito.

“Alam talaga ng organization na hindi ako marunong mag-Spanish. Ang sabi lang nila is to know the greetings kahit konti lang para maipakilala yung sarili mo. Sabi nila, don’t worry kasi may interpreter naman na ibibigay sa akin,” sey pa niya.

Ang kapatid ni Wynwin na si Yeog ang makakasama niya papuntang Bolivia dahil hindi raw pinayagan ng doctor ang mommy niyang si Alma Moreno.

“Kasi ang biyahe ko is 26 hours. Di siya pinayagan kasi iba rin ata yung weather sa Bolivia, thin air sila. Tapos yung pagod sa eroplano hindi advisable, pati yung likod niya, di ba meron siyang multiple sclerosis.

“Si Yeoj lang ang sasama sa akin. Siya ang magbabantay sa akin. Yung kuya ko tutulungan niya rin ako in my things kasi nga ang daming lipat din ng eroplano at hindi ko kakayanin na mag-isa lang,” sambit pa ng beauty queen.

La Boka

by Leo Bukas