William Thio, kasalanan niya ang pagkamatay ng ama?

MEMBER NG Star Circle Batch 5 si William Thio at nagkaroon din siya ng maraming shows sa ABS-CBN 2. ‘Yun lang, medyo nag-lie-low si9ya sa showbiz at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Pero pasaglit-saglit ay lumalabas pa rin siya sa TV habang nag-aaral plus nagmo-model din siya. Hindi nga nawala ang hilig niya sa showbiz dahil nasa dugo na niya. Apo siya ng veteran actress na si Rosa Rosal.

Nagbabalik si William ngayon bilang latest addition as anchor of WHY NEWS, a nightly english newscast of UNTV with Angelo Castro & Ms.Gerry Alcantara. At 41, hindi nagbago ang looks ni William, mas guwapo at mas yummy pa siya ngayon. And mind you, single pa rin siya till now.

“‘Yung pagiging single, fault ko yata ‘yun, eh. Kasi sa dami ng ginagawa ko, minsan nagkukulang ang oras ko sa babae. Ayun, before I knew it, nawalala na sila. Kasalanan ko talaga.

“Ito namang pagiging news anchor ko, matagal na ito, eh. Matagal nang napag-usapan. Actually, way ahead pa ako kina Diego, perongayon lang ako natuloy. This is I want to do now. Actually, matagal ko nang gustong gawin. I think this is my calling,” sey ni William ng makatsika namin siya.

About his acting career? Wala na ba siyang planong bumalik sa pag-aartista?

“Why not? Kung may offer, sige.. .kung kaya kong gawin, I’ll go for it,” sey ni William.

RAP EN ROL

By Ronald M. Rafer