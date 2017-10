Will Ryza Cenon finally shine?

ISA SA MGA babaeng contestants ng Starstruck na mapalad na nanalo ay si Ryza Cenon. Siya ang tinaguriang ‘Starstruck II Ultimate Female Survivor’ at si Mike Tan naman ang male counterpart niya. Ang ilan sa mga Starstruck Female Survivors ay sina Jennylyn Mercado, Jackie Rice, Jewel Mische at Sarah Lahbati. Silang lahat ay minsan nang nadapa sa magulong mundo ng showbiz, pero kapansin-pansin na si Ryza Cenon ang nahuhuli sa kanila.

Naihanay sa mga ‘teenybopper’ roles si Ryza nang matapos ang Starstruck. Maraming babasa-hing panlalaki na rin ang umalok sa kanya na mag-pose ng sexy sa isang pictorial, pero tinatanggihan niya ito. Kamakailan lang ay naging open na ito sa pagtanggap ng sexy roles at gumanap na nga ito bilang GRO sa Langit sa Piling Mo, kung saan madalas nitong maakit si Tonton Gutierrez, na gumaganap na kanyang lover sa serye.

May mga nagsasabing kahit na support lang siya rito, napansin naman ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Nakita na rin siguro ng GMA-7 na may recall pa rin sa tao si Ryza at ang kailangan lang ay isang major shift from ‘wholesome’ to ‘sexy’. Kung sa bagay, ito naman ang madalas na formula sa ibang Starstruck graduates tulad nina Katrina Halili, Iwa Moto at Jackie Rice. Siguro naman ay hindi pa huli ang lahat para sa dalaga.

Si Ryza ang napiling makapareha ni Aljur Abrenica sa Machete, na malapit nang mapanood sa GMA Telebabad. Inaasahan na magkakaroon sila ng love scenes habang umiinit ang istorya. May chemistry kaya ang Aljur-Ryza tandem? Ito na nga ba ang daan para sumikat na nang husto ang Starstruck winner? Will she survive this time? ‘Yan ang dapat nating abangan!

by Mica Rodriguez

