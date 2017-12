WILD KUNG WILD! Lampungan nina Roxanne Barcelo at Vin Abrenica, naglalagablab!

WILD KUNG WILD! Talagang palaban ang programang Wildflower. Halos isang taon na ito sa ere, pero hindi sila nawawalan ng mga gimik at twist na ikagaganda ng storya at pampa-hook sa mga manonood.

Sino ba naman ang mag-aakala na months ago ay bigla na lang nagkaroon ng love angle ang karakter nina Vin Abrenica at Roxanne Barcelo bilang Jepoy at Nathalie? Sa umpisa ng programa ay super loyal si Jepoy kay Ivy Aguas (now Lily Cruz portrayed by Maja Salvador) at ngayon ay kasintahan ng pa-virgin na si Anna (played by Yen Santos).

Si Nathalie naman ay isang spoiled brat na ginagamit ang kanyang alindog para maakit sina Arnaldo (RK Bagatsing) at Jaguar (Wendell Ramos). Ngayon ay in a relationship ito sa karakter ni Matt Mendoza, pero may pagnanasa pa rin sa once niyang naging “FuBu” na si Jepoy.

Last week ay marami ang nagulantang sa eksena nina Vin at Roxanne. Bigla kasing sumugod ang hitad sa bahay ng barako para ibigay ang kanyang baril. Well, binigay naman niya, pero may kapalit. Alam na alam ni Nathalie ang kahinaan ni Jepoy at dahil mahilig sa ‘dangerous games’ ang babae, ito naman ang ibinigay sa kanya ng lalaki.

Hot na hot ang eksenang naglalampungan ang dalawa na may against the wall pang paandar.

Ang hindi alam ni Jepoy, ready na si Anna na ibigay ang kanyang katawan at on the way na ito sa kanyang kuwarto para patunayan na mahal na mahal niya ang binata.

The biggest shock came nang madatnan ni Anna na kinakalantari ng boyfriend niya ang isa sa itinuturing nilang frenemy.

Dahil dito, nagwalkout ang girlfriend at humabol naman si Jepoy. S’yempre, may kakaibang kasiyahang naramdaman si Nathalie.

Real talk lang: Mas may chemistry si Vin kay Roxanne compared to Yen. Bagay sa kanila na magkaroon ng sexy-action movie na pareho nilang ipapakita ang pagiging palaban nila – sa barilan man ‘yan o sa laplapan.