WEDDING VIBES: Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo, nakakakilig ang mala-prenup video!

MATAGAL nang hinihintay ng mga loyal Matteo Guidicelli and Sarah Geronimo o ASHMATT fans na makapagpost ang binata ng video na silang dalawa ang magkasama.

Nakakakilig dahil very open and relaxed na ang dalawa nang dumalo sa ABS-CBN Ball 2018 (dating Star Magic Ball). Sa video upload ni Matteo, ipinasilip ng magdyowa ang kanilang preparation para sa isa sa pinaka-importanteng gabi ng mga Kapamilya artists.

Simple lang pero napakaganda ng natural aura ni Sarah Geronimo. Mapapansin na siya ay kuntento at masaya to attend a luxurious ball with her dashing boyfriend by her side. On the other hand, Matteo is just a proud boyfriend. What a good looking couple!

Masaya ang nakararami dahil maluwag na ngayon ang dalawa na makapag-attend ng events together. Nakakapagtravel na nga sila. Atat na kami na dumating ang araw na mag-exchange na sila ng “I Do” sa isa’t isa!