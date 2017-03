Wanted na bigtime estapadora, arestado

MAKALIPAS ANG halos 23 taong pagtatago sa batas, nadakip na ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group sa Brgy. Moonwalk, Parañaque City ang isang babae na wanted sa kasong estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22.

Sa report na ipinadala ni P/S Supt. Danilo Mecerin kina CIDG Police Director Victor Diona at PNP Chief Ricardo Marquez, kinilala ang nadakip na suspek na si Maria Isabel Partosa Y Lara, 55 anyos, tubong Dumaguete City, Negros Oriental, at residente sa nabanggit na lugar.

Base sa inisyal na imbestigasyon ni CIDG P/Chief Inspector Romeo Lanzarrote, mag-aalas-7:00 ng umaga nang madakip ang suspek sa labas ng kanilang bahay sa Moonwalk.

Inaresto si Partosa sa bisa ng mga warrant of arrest na ipinalabas ng Branch 139 RTC-NCJR Makati City na sa kasong paglabag sa sec.10-28 ng Social Security Act of 1997 o RA 8282. At sa isa pang warrant of arrest sa paglabag sa BP 22 mula naman kay Branch 57 RTC Judge Benjamin Pozon.

Nabatid na si Partosa ang chairman ng Kitanlad Poverty Starvation and Health Assistance Organization, Inc., kung saan maraming kumpanya ang kanyang nabiktima.

Dahil dito, umapela ang mga awtoridad sa publiko na magsadya sa kanilang tanggapan upang makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa suspek na kasalukuyang nakakulong sa CIDG detention cell sa Taguig City.

(Tony dela Peña)