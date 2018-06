WALWAL, pelikula na magse-set muli ng trend sa millennials

MAMAYANG GABI na ang red carpet premier ng barkadahan movie na Walwal ni Direk Joey Javier Reyes na gagawin sa SM Megamall mamayang 6:00pm.

Sa text invitation sa amin prior to the screening ay magkakaoon ng mga parlor games ang mga invited with the stars of Walwal namely Elmo Magalona, Jerome Ponce, Kiko Estrada and Donny Pangilinan.

Kaya suwerte ng mga fans na dadalo mamayang gabi at mapipili na makapaglaro dahil makakasama nila ang mga idols nila.

Bongga ang paandar ng Regal Entertainment para sa pa-premiere night nila mamaya kung saan inaasahan na maglilikha ng bagong “uso” para sa mga kabataan ang pelikula tulad sa nilikha ng mga pelikulang “Bagets” noong 80’s, “Guwapings” noong 90’s at “Pare Ko” noong 2000’s.

Ang mga millennials, nage-enjoy sila sa mga ganitong klase ng pelikula kung saan nakikita nila ang mga sarili at ang kuwento ng kanilang mga buhay.

Bukas na, Wednesday ang regular showing ng Walwal sa mga sinehan nationwide.

Goodluck Boys!

‘

Reyted K

By RK Villacorta