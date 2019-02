WALEY NAMAN PALA: Janine Gutierrez, hindi pa opisyal na boyfie si Rayver Cruz

NAGULAT KAMI na hindi pa pala official na magdyowa sina Janine Gutierrez at Rayver Cruz.

Ito ay ayon kay Janine. Nakakagulat dahil kung pagbabasehan ang mga sightings nila mapa-social media man o hindi, walang mag-aakala na hindi pa sila official na magkarelasyon.

“Hindi pa, hindi pa,” kuwento ng dalaga. In short, “akala” lang ng publiko at ng media kung ano man ang nakikita ng publiko sa kanila at ang assumption ng media.

Wala raw silang date or anniversary na pwede i-celebrate pa dahil waley pa nga ang iniisip na relasyon ng dalawa lalo pa’t haka-haka at wala pa talagang deklarasyon mula sa dalawa kung ano talaga ang estado nila.

Kuwento ni Janine sa media conference ng movie niya na Elise na produced ng Regal Films with Enchong Dee as her leading man, may pahayag ang dalaga. “Well, for me kasi, mas importante yung relationship kesa dun sa label. Meron na official na mag boyfriend-girlfriend, pero hindi naman sila masaya.”

Ayaw madaliin ni Janine ang nasimulan nila ni Rayver.

Based on her past experiences sa mga naging karelasyon niya ay ayaw rin daw niya na madilin ang sa kanila ni Rayver ngayon.

Dating karelasyon ng dalaga si Elmo Magalona. After Mo, si Rayver ang sumunod na super persistent “suitor” ni Janine.

Recently, kasama ang binata sa one-week vacay nina Janine at mga kapatid niya with her Dad Ramon Christopher. One week lang daw ang naging U.S. vacation nila kung saan sumama si Rayver at nakipag-bonding ang binata sa pamilya ng dalaga.

Sa US trip ng dalaga, na-enjoy niya ng husto bakasyon nila ng “boyfie”.

“Nanood kami ng N.B.A. kasi pareho kaming super fan ng Lakers. Nag-Disneyland kami at kumain ng kumain. Talagang para kaming turista.”

Sa bagong pelikula ni Janine ni Elise, mayroon kissing scene sila ni Enchong na nang kunan at kinbahan ang dalaga

“ Medyo nerbyosa talaga ko kapag merong kissing scene. Pero dahil si Enchong ang kasama ko, mas naging kumportable ako dahil si Enchong ang kasama ko.”

Sa Valentine’s presentation ng Regal Films na Elise (showing na on Wednesday, February 6), hindi nagdalawang-isip si Janine na gawin ang halikan scene nila ni Enchong. Magkaibagan kasi ang leading man niya at rumored boyfie na rason na hindi dapat magalit si Rayver sa ginawa ng rumored girlfriend nya.

Sa kanilang dalawa (Janine at Enchong) ay mas awkward pa nga daw ang leading man niya sa kissing scene na ginawa nila.

“Si Enchong, nakakatawa kasi, si Enchong ang awkward dahil bestfriend niya si Rayver,” kuwento pa ni Janine sa media.

Reyted K

By RK Villacorta