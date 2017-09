Walang Renewal ng Contract: Pagrerebelde ba sa ABS-CBN ang ginagawa ni Lloydie?

NO CONFIRMATION NEEDED. Hindi na rin kailangan i-verbalize nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna kung ano man meron sila sa kasalukuyan.

Mula nang nagsimula ang usap-usapan (before the Bantayan Island vacation ng dalawa na nalagay si Lloydie sa isang sitwasyon na hindi kanais-nais dahil naging viral ang “lasing” video ng aktor na inupload ng kaibigan ni Ellen na gustong sumikat); walang pag-amin mula sa dalawa ang namumunong “pagmamahalan” nila.

After naging viral ang video, sunod-sunod na ang mga photo postings ng dalawa na kung sinusundan mo sina Lloydie at Ellen sa social media, alam mo na gusto at mahal nila ang isa’t isa.

Sa post ni Lloydie sa kanyang Instagram account recently: “Sobrang baduy neto pero this girl ­really did something good to my soul. I’ll always be grateful,” na positibong senyales ito para sa amin na happy ang aktor sa piling ni Ellen kahit madami ang may ayaw sa real tambalan ng dalawa.

Mga hugot na pinu-post ni John Lloyd like: Those who judge will never understand and those who understand will never judge. (c)LiveLifeHappy.com na lalo mo maiintindihan ang aktor.

May nagsasabi na kaya daw ginagawa ito ni Lloydie ay dahil nagre-rebelde ito sa Star Magic na we’ve heard from the grapevine, until now ay hindi pa rin nire-renew ng ABS-CBN ang kanyang kontrata.

Pero sa usaping pag-ibig, wala talaga makakapagpigil sa isang tao na i-express nya ang kanyang tunay na nararamdaman.

Kuwento nga ni Ogie Diaz last weekend ay matagal na sila hindi nagkikita ni JLC since the last taping nila. “Madami kaming reserba ng Home Sweetie Home episode,” sabi nito.

Nasa vacation mode pa rin ang aktor na ang interpretasyon ng marami may ini-enjoy ni Lloydie ang “freedom” niya ngayon.

Last weekend, Lloydie and Ellen enjoyed the famous Manila Bay Sunset na siyang latest photo na viral sa socmed.

Reyted K

By RK Villacorta