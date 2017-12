WALANG NETWORK WAR: Vic Sotto, hindi itinuturing na kalaban si Vice Ganda

HINDI MAGKAKABANGAYAN sina Vic Sotto at Vice Ganda sa darating na MMFF 2017 kung saan si Bossing Vic ay may official entry via the film “Meant to Beh” kung saan si Dawn Zulueta ang leading leady sa direksyon naman ni Chris Martinez.

Si Vice naman ay raratsada with his “super hero” peg and character sa pelikula ng Star Cinema na “Gandarrapido: The Revenger Squad” with Pia Wurtzbach at Daniel Padilla sa direksyon ni Bb. Joyce Bernal.

May paliwanag si Bossing Vic sa isyung ito: “ Hindi kalaban ang tingin ko kay Vice Ganda,” for reason na sabay ipapalabas ang pelikula nilang dalawa together with six other films ngayong Metro Manila Film Festival 2017 na magsisimula sa Disyembre 25.

Paliwanag ng komedyante: “I don’t wanna put it as kalaban, eh, it’s kasabay mo.”

Dagdag pa niya sa paliwanag: “Kasabay mong magso-showing, pero definitely as kalaban, I don’t look at them as kalaban, ’coz isa lang naman ang gusto natin dito — mapasigla, mapasaya ang Pasko. Mas maraming kumita, mas mabuti for the industry.

”Sabi ko nga, itong festival ay para sa lahat. Lalo na para sa mga bata, so let’s work together, it doesn’t really matter kung ikaw ay Kapamilya o Kapuso. I think that’s the message that we’re trying to project dito sa pelikulang ito.

“May Kapamilya, may Kapuso, lahat ng “ka,” may kabisote, lahat,” pagbibirong paliwanag niya.

Sa darating na MMFF, paniwala ng komedyante: “Walang network-network dito. Isa lang naman ang industriya ang ginagalawan natin, so let’s all work for the better,” dagdag pa ng komedyante,

With his film festival entry na Meant to Beh, binasag ang sinasabing network wars.

Sa pelikula, magsasama-sama ang mga taga-Kapamilya at taga-Kapuso.

Sina JC Santos, Daniel Matsunaga and Sue Ramirez are from ABS-CBN.

Sina Ruru Madrid, Gabbi Garcia, Andrea Torres and Baby Baste ay from GMA-7.

Ngayon na na-break na ng Meant to Beh ang “silent war” between two networks, may chance na gumawa si Bossing Vic ng pelikula sa kuwadra ng Star Cinema na film production arm ng ABS-CBN.

“Me, I’m open to all productions, all networks. I would like to believe na kaibigan ko silang lahat, eh. I’ve done projects with ABS, with GMA, projects with other companies. Friends ko silang lahat, eh.I’m open,” pagtatapos ni Bossing Vic.

Reyted K

By RK Villacorta