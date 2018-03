WALANG ATRASAN: SI LIZA SOBERANO PA RIN ANG DARNA!

SA MGA FANS ni Liza Soberano, huwag na kayo maunsyami sa lumabas na balita na hindi na matutuloy ang pinakahihintay ninyong pelikulang Darna na pagbibidahan ng idol ninyo na si Liza Soberano.

Nililinaw ng Star Cinema na tuloy ang pelikulang Darna na taliwas sa naunang naisulat. Ayon sa naglabasang ang mga balita the other day na lumabas sa isang mainstream tabloid, naisulat na na-shelved na ang project.

Pero ayon kay Roxy Liquigan of Star Cinema, nagsimula na sila mag-shooting ng pelikula bago pa man lumabas ang naturang balita.

As of this writing, pahulaan pa rin kung sino ang magiging leading man ni Liza sa pelikula at sino ang gaganap as her brother na si Ding (ang may hawak ng magic bato), na tulad sa mga previous Darna movies na ginampanan nina Vilma Santos, Marian Rivera, Angel Locsin, Rosa del Rosario, Liza Moreno at iba pa.