Vivo Ouano sasabak sa love scene kay Mr. Gay World 2017 John Raspado sa sex comedy play na ‘Solo Para Adultos’

DARING AT NAUGHTY si Vivo Ouano, dating Starstruck alumnus na ngayon ay napapanood na sa Wildflower sa first attempt niyang sumabak sa stage play na Solo Para Adultos dahil may love scene siya with 2017 Mr. Gay World title holder na si John Raspado.

Bading si John kaya tanong naimn sa kanya, hindi ba siya nailang na totoong gay ang partner niya sa ilang intimate scene sa stage play nila?

“Nung una, medyo nailang talaga ako. Pero habang tumatagal, habang nagre-rehearse kami, nagiging komportable na rin,” pahayag niya.

Hindi rin daw niya nararamdaman na parang nagte-take advantage ang kapartner niya?

“Ay wala naman ganun. Hindi naman. Pero napapansin ko, minsan kinikilig siya,” sabay tawa niya.

Wala rin daw siyang hesitations na magpaseksi dahil hindi na rin siya bata.

“Yan naman yung trend ngayon and I’m just playing a role kaya wala namang problema sa akin. Sa Instagram nga, mas pinupusuan pa yung posts na naka-topless, eh,” katwiran niya.

After the stage play at wala pa ring nangyari sa kanyang showbiz career ay handa naman daw siyang mag-concentrate na lang ulit sa business nilang mag-asawa.

“Sa akin, kung hindi talaga sa akin ang showbiz, hindi ko na rin ipipilit. Like before, tumigil kasi ako ng almost five years.

“After nung nangyari sa akin, sabi ko ayoko na mag-artista, pahinga na lang ako. Tapos yun, nagka-baby. Matagal din akong tumigil. Ngayon kung wala na talagang magkagusto sa akin, ititigil ko na lang din,” seryoso niyang pahayag.

Samantala, bukod kina Vivo at John, kasama rin sa Solo Para Adultos na prinodyus ng Red Lantern Production at idinirek ni Bong Ramos sina Mosang, Bryle Mondejar, Andres Vasquez, Tori Garcia at si April ‘Congratulations’ Gustilo na nakilala noon sa Wowowee.

Mapapanood ang stage play sa Music Museum on Oct. 20.

La Boka

by Leo Bukas