Vin Abrenica, halatang may inggit sa kapatid na si Aljur

MULA NOON hanggang ngayon, very vocal ang ex-TV5 talent turned Kapamilya na si Vin Abrenica sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa mas nakatatandang kapatid na si Aljur, na once upon a time ay isa sa hottest leading men ng GMA Network na ngayo’y nasa bakuran na ng Dos.

In his recent interview sa Tonight with Boy Abunda, hindi mapigilan ng nakababatang Abrenica na mula noong maliliit pa sila ay mas napapansin palagi ng parents niya ang kanyang kuya at pakiramdam niya ay mas pinapaboran ito in all aspects.

Ikwinento nito na meron daw pagkakataon na noong siya’y anim o pitong taong gulang pa lamang, binigyan sila ni Aljur ng tig-sampung pizza na ibebenta. Nabenta ni Aljur lahat ng pizza habang si Vin ay waley. Dahil dito, mas napansin ulit si Aljur at tila feeling out of place ang kawawang batang Vin. Napansin siguro ito agad ni Aljur kaya imbes na mang-alaska like other children do, tinulungan na lamang niya ang kapatid na magbenta. Bait ni Kuya!

Honest din si Vin sa pagsabi na mas nag-excel siya sa academics, pero hindi pareho ang treatment na nararamdaman niya compared sa kapag ang Kuya Aljur niya ang may achievement. Ang gusto lang naman daw niya ay kahit makaranas lang ng konting “pat in the back”.

Ngayon ay isa si Vin sa pinakamaswerteng nag-ober da bakod sa Dos dahil successful ang teleseryeng Wildflower na kinabibilangan niya. Hindi man siya ang main leading man ni Maja, marami ang nagsasabi na bagay na bagay si Vin sa kanyang role bilang Jepoy at ngayon nga ay may harutan scenes na ito with Nathalie (Roxanne Barcelo).

Pagdating sa aktingan, ‘di na namin sasabihin kung sino ang mas stand out sa magkakapatid. Ang dapat na pagtuunan ni Vin ng pansin ay ang mga lessons sa buhay showbiz lalo na’t maraming pinagdaanan ang Kuya Aljur niya the past years na hindi madali. Huwag na lang makipag-compete sa kapatid at itigil na ang pag-seek ng approval sa magulang. Matanda ka na at kung ipagpapatuloy ang good work ethic, malayo ang mararating mo sa magulong mundo ng showbiz.