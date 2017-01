Vin Abrenica, Ejay Falcon, at Enzo Pineda, never pa raw nakaranas ng ‘extra service’

Kung hunk din lang naman ang hanap mo, mabubusog ka sa mga hunk na makasasama ng tatlong nagseseksihang sina Arci Muñoz, Coleen Garcia, at Jessy Mendiola sa kanilang pelikulang “Extra Service” ng Star Cinema na mapanonood na simula Wednesday, January 11.

Isang sexy action-adventure ang pelikula ng tatlo na sinahugan ng mga kamachohan nina Ejay Falcon, Enzo Pineda, at Vin Abrenica.

Kaya ang girls at bekis, magsasawa sa kamachohan at abs ng tatlong mhen, na I’m sure ay ipo-flaunt nila sa pelikula, lalo pa’t ang mga karakter ng girls ay mga “masahista” na nagbibigay ng “extra service” sa kanilang costumers after ng kanilang massage service.

Sa tatlong boys (Ejay, Vin, at Enzo), sino kaya sa kanila ang may super gandang katawan?

Kung abs din lang naman ang pag-uusapan, namumutok ang pandesal nina Ejay at Vin. Ewan ko ang katawan ni Enzo na hindi pa namin nakikita kahit sa pictures.

Pero kung ako ang tatanungin n’yo, mas sexy at hunky ang katawan ni Ejay.

Sa presscon ng pelikula just before Christmas, may isang press na nagtanong kung sa mga massage spa ay nakaranas sila ng “extra service” o sa diretsahang salita ay “happy ending” as expected, ang tatlong boys, nahihiya pang aminin ang katotohan. Iisa ang sagot nila na “never, waley, wala, hindi pa,” at kung anik-anik na kasinungalingan na wala pa silang karanasan na extra service or happy ending minsan sa buhay nila bilang mga lalaki sa isang massage spa.

Sige na nga. Mga showbiz pala ang pinagtanungan namin.

Reyted K

By RK VillaCorta