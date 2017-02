Vilma Santos, wala pa ring binatbat kay Nora Aunor

MUKHANG INGGIT much itong si Vilma Santos kay Ate Guy. Kasi naman, she is the perennial second fiddle to the Superstar.

Si Nora ay naunang na-nominate bilang National Artist. Si Ate Guy ay naunang ginawaran ng Natatanging Gawad URIAN (Lifetime Achievement Award) kahit na mas maraming napanalunang URIAN awards si Ate Vi.

Si Ate Guy ay dalawang beses nang may entry sa Cannes International Film Festival, the most prestigious film festival in the world samantalang si Ate Vi ay bokya pa rin.

Kinabog ni Ate Guy ang lahat nang maka-tie niya ang kanyang sarili sa isang award-giving body. Mahihirapan si Vilma na ma-achieve ‘yan. Si Ate Guy ay kilalang figure sa iba’t ibang foreign festival, si Ate Vi ay hindi.

Mas madatung daw si Ate Vi. Yes, but Nora makes movies for her SOUL.

That said, artistically, walang binatbat si Ate Vi kay Ate Guy.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas