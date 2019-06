Vilma Santos naniniwalang deserve ni Eddie Garcia na maging National Artist

AYON KAY Star For All Seasons at Lipa Congresswoman Vilma Santos, karapat-dapat na maging National Artist ang yumaong multi-awarded actor-director na si Eddie Garcia.

Sa text message niya sa kaibigan naming writer na si Jun Nardo, ay tinuran nito na ang aktor ang perfect example kung paano maging professional.

Ani Cong. Vilma sa text message, “Tito Ed is one perfect example of professionalism as an actor and director!

“Kapag co-actor ka niya, napakalambing at kalog ni Tito Ed. Kapag director siya ibang-iba — seryoso at metikuloso.”

Hindi rin daw lingid sa kaalaman ng batikang aktor ang mga pinagdaanan sa buhay noon ni Vilma.

“Alam ni Tito Ed dinaanan ng buhay ko. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay! Dahil bata pa ako nakasama ko na siya sa pelikula as co-actor ang director! Hanggang huling hininga nasa pelikula siya.

“Nagsilbi ng napakahabang panahon para sa industriya at natanggap na ang lahat ng mahahalagang awards bilang artista at director, hindi lang sa bansa kungdi international awards.

“Para sa akin, ganyan dapat ang nabibigyan ng MOST PRESTIGIOUS RECOGNITION (National Artist). INSPIRATION NG LAHAT NG PUMAPASOK SA INDUSTRIYA. ‘Yan si Eddie Garcia!” bahagi pa ng text message ng Star For All Seasons.

La Boka

by Leo Bukas