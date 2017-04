Vilma Santos, hindi makikialam sa personal na buhay ni Luis Manzano

PARA sa Star for All Seasons na si Vilma Santos,bilang isang ina hindi raw niya ugali na panghimasukan ang personal na buhay ng anak na si Luis Manzano. Kaya naman maganda lagi ang pakikitungo niya sa kung sino man ang nobya ng kanyang anak.

Para kasi sa actress, bilang ina, “Hindi ako nakikialam. Hindi rin ako nagsasabi ng kahit anong kahilingan ko sa kanila. Basta ang importanate sa akin, kung saan masaya ang anak (Luis), doon ako.”

Nang matanong ng isang entertainment press si Ate Vi hinggil sa posibilidad na mabigyan na ito ng apo ni Luis, na ngayo’y nali-link sa aktres na si Jessy Mendiola, tugon niya, “Of course masaya ako kung magkakaroon na ako ng apo. Kaso wala pa nga, eh. At the end of the day, that’s one major decision Lucky needs to make on his own,” sey pa niya.

Samantala, ano kaya ang masasabi ni Ate Vi na kaibahan sa naging past at present girlfriends ni Lucky?

“No comment na lang tayo riyan. But I’ll give you an idea about my son’s character. Si Lucky kasi, he’s so malambing. You see him clowning around. But deep inside, he has a good heart. And you see this even on TV,” pahayag ni Ate Vi.