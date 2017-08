The Villain is now a Bida: Katrina Halili, lead star na ulit sa Tadhana!

APAT na magkakasunod na telenovelas ang ginawa ni Katrina Halili na puro pagpapahirap sa mga bida ang kanyang ginawa.

Una na dyan ang epic na The Rich Man’s Daughter, kung saan kinawawa niya ng slight si Rhian Ramos dahil ito na ang love ng ex-girlfriend niya na si Glaiza de Castro.

Sa Destiny Rose naman ay siya ang demonyitang pinsan ng transgender female na ginampanan ni Ken Chan.

Next naman niya ay fellow Starstruck graduate na si Yasmien Kurdi naman at ang dyunakis niya sa show ang inilapusta via Sa Piling ni Nanay.

Ang huli naman ay ang award-winning actress na si Jaclyn Jose ang pinatikim niya ng kamadag sa ‘D Originals.

Whew. Kapagod, huh!

There was a time noon na bida na rin si Katrina Halili. Remember Sinenovela Presents Magdusa Ka nila ni Dennis Trillo with Iwa Moto as the main villain?

Refreshing naman ngayon ang role ni Katrina Halili sa upcoming episode ng OFW anthology show ng GMA-7 na Tadhana hosted by Marian Rivera.

Sa Brunei naman ang setting ng episode mamayang hapon, August 5. Gagampanan niya ang papel ni Laida, isang OFW from Visayas na positibo at palaban sa buhay. Magugulo ang mundo nito nang alukin siya ng isang sultan na maging third wife nito.

Matagal-tagal na rin ‘di nakakapag-portray ng bait-baitan role si Katrina. Sa totoo lang, medyo nakakasawa na rin ang kontrabida roles na napupunta sa kanya. Nakakamiss din siya sa comedy. Ang Tadhana episode kaya na ito ang magiging hudyat para mag-bida siya ulit sa TV o pelikula? Abangan natin!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club