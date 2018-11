‘Victor Magtanggol’ ni Alden Richards, tsutsugiin na!

THE END IS NEAR for the action-fantasy series ‘Victor Magtanggol‘ na pinagbibidahan ng Pambansang Bae na si Alden Richards.

Habang nanonood kami ng mga kaibigan ko ng dramarama sa hapon line-up ng GMA-7 ay nakita namin ang teaser para sa ”huling 8 araw’ ng primetime series ng Kapuso network.

Sa totoo lang, mas okay na rin na tapusin na nila ang programa dahil sa dami ng backlash na natanggap nito. Okay ang mga artista na kinuha nila for the project, pero problemado talaga ang programa. Puro magagaling pa man din ang kasama sa show. At least, hindi na ma-prolongue ang kanilang agony.

Sa mga nakaraang taon ay binatikos ang CGI effects at istorya ng programa. Meron din nagrereklamo na tila walang chemistry ang lead loveteam na sina Alden Richards (Victor) at Gwen (Janine Gutierrez). Mas okay pa nga raw na ang makatuluyan ng bidang aktor ay si Sif, na ginagampanan ni Andrea Torres.

Habang sinusulat namin ito ay may next project na ang main villain ng show na si John Estrada.

As for Alden Richards, sana ay bigyan na lang siya ng heavy drama dahil iyon ang kanyang forte. Give him a project he can be proud of at talagang ma-identify sa kanya. Naalala niyo ba ang performance niya sa One True Love at Mundo Mo’y Akin? We want to see him in a similar acting range.

Si Andrea Torres naman ay may potential to be a bigger bombshell that she is now. She deserves a show na mas maipapakita pa niya ang kanyang galing. Sana wala nang show na nagiging baboy ramo siya or something!

As for Janine Gutierrez, she’s a pretty actress who can also act naman like her mother. Maybe this was not a right project for her.

Anyway, i-enjoy niyo na ang mga natitirang airtime ng Victor Magtanggol!