Vice Ganda, tanggap ang pagli-link sa kanila ni Ronnie

Tanggap daw ni Vice Ganda ang pagli-link sa kanila ni Ronnie Alonte, pero agad din niyang nilinaw na walang espesyal na relasyong namamagitan sa kanila ng Hashtag member kundi bilang magkaibigan lang.

Ayon kay Vice Ganda, “Alam mo, tanggap na namin ‘yun, na ganu’n talaga kadumi ang utak ng mga tao.

‘Pag nakakita sila ng isang bakla at ng isang lalaking close, iisipin nila na may something special at bibigyan nila ng kakaibang kulay.”

Bulungan-bulungan kasi ngayon ang dalawa dahil sa ibinigay na clue kailan lang ng TV host-comedian na ang bago niyang inspirasyon ay may serye sa ngayon. At dahil magkasama sa “It’s Showtime”, nabibigyan ng kulay ang pagiging malapit sa isa’t isa nina Ronnie at Vice.

Paliwanag pa ni Vice Ganda, “Ako, masaya ako sa mga kaibigan ko, kasi malawak ang pang-unawa nila. Dedma sila kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga, masaya kami at maganda ang relasyon namin sa isa’t isa.’Ganun talaga, e. ‘Di namin sila makokontrol. Ang mahalaga, di naman naapektuhan ang friendship namin.”

Aminado naman ang komedyante sa closeness nila ni Ronnie. “Close talaga kami nila Ronnie na rito sila tumatambay sa dressing room.”

Kung gaano kayo sila ka-close ni Ronnie? “Super close kami. Basta… hirap ipaliwanag. Ano ba?!” Sabay pabebeng smile ni Vice Ganda.

Naitanong din namin kay Vice Ganda ang tungkol kay Zanjoe Marudo sa napaghihinalaang bagong boyfriend niya. Bagay na binigyang-linaw din ng TV host-comedian.

“Wala ‘yun, hello! Gusto ko lang siya, bakit bawal ba? Sabay tawa ni Vice Ganda.