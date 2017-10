VICE GANDA, masaya sa kaliwa’t kanang ganap worldwide

KAPAG MAGALING KA, kahit ano man ang sabihin nila ay lulutang at lulutang ka.

Until now ay sandamakmak pa rin pala ang mga bashers ng unkaboggable box-office superstar na super na ang inggit sa comedian-actor-host na si Vice Ganda.

Hindi mo talaga mapipigilan na tuloy-tuloy pa rin si Vice sa kanyang showbiz career.

Kahit ano man ang gawin niya ay suportado pa rin siya ng ng publiko lalo na ng mga millennials na pulsulado niya at malaking porsiyento ng mga fans niya.

Madami pa rin ang positive reaksyon sa mga banat niya’t mga hugot lines.

Example: “Pag andiyan, talak ka nang talak. Kapag nawala, iyak ka nang iyak”. Isa lang ito sa mga tagos sa puso na hugot lines ni Vice na madalas na naririnig sa variety show na “It’s Showtime”.

Kaya nga ang mga live audiences sa iba’t ibang parte ng mundo ay laugh trip pa rin sa ibang saya na dulot ng isang Vice Ganda sa kanila.

Sa darating na October 29 (Sunday), sa Australia ay mararanasan nila ang kakaibang klase ng live entertainment na handog ni VG.

Ang “Pusuan Mo Si Vice Ganda sa Sydney” ay magaganap sa Darling Harbour Theatre, ICC Sydney.

Makakasama ni Vice sa Sydney show niya sina Dance Floor Heartthrob Rayver Cruz, at mga komedyanteng sina Lassy Marquez at MC Calaquian.

Sa katunayan, nang ibalita ng TFC (The Filipino Channel ng ABS-CBN) na dadalhin nila ang naturang show ni Vice sa Sydney ay ang bilis ng ticket sales na as of press time ay halos sold-out na ang mga tickets. Gate opens at 3:30PM Sa katunayan, nang ibalita ng TFC (The Filipino Channel ng ABS-CBN) na dadalhin nila ang naturang show ni Vice sa Sydney ay ang bilis ng ticket sales na as of press time ay halos sold-out na ang mga tickets. Gate opens at 3:30PM

Para sa mga pakulo at paandar ng TFC sa iba’t ibang parte ng mundo, just follow them sa social media account nila sa Instagram at Twitter: @KapamilyaTFC at KapamilyaGlobalPR.

Sa darating na Sunday, October 22, si Vice naman ay nasa Smart Araneta Coliseum para sa grand launch ng Vice Ganda’s Cosmetics na mangyayari sa ganap na ika-7 ng gabi.

Balita nga namin, nag-down ang server ng online site ni Vice nang ibalita nila sa publiko na available na ang kanyang Vice Ganda Cosmetics for online orders. This is the first time na nagkagulo ang mga online buyers.

Not to forget ay ang MMFF 2017 entry ni Vice kasama sina Daniel Padilla at Pia Wurtzbach na “The Revenger Squad” sa direksyon ni Bb. Joyce Bernal mula sa Star Cinema.

Reyted K

By RK Villacorta