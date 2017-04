Vice Ganda, ma-drama ang seryosong performance sa Lenten special ng “It’s Showtime”

TUWING Holy Week, may paaandar na kakaiba ang mga noontime show tulad ng “Eat Bulaga” at “It’s Showtime”.

Ang “Eat Bulaga”, simula pa lang ng Holy Monday ay may drama special na pansamantalang pamalit sa regular na kasiyahan tuwing tanghali.

Gayon din ang noontime show ng Kapamilya Network na kaninang tanghali (Martes Santo) ay bida si Anne Curtis sa kanyang sariling episode.

Bukas ng tanghali, Holy Wednesday ay mapanonood naman si Vice Ganda sa Lenten Special ng “It’s Showtime”, kung saan ma-drama rin ang gagawing seryosong performance ni Vice sa sariling episode na pinamagatang “Ang Pagbitaw”.

Sa kanyang episode, makasasama ng komedyante sina Vangie Labalan, Mitch Valdez, at Luz Fernandez sa direksyon ni Nick Olanka.

Noong Saturday evening bago siya tumuloy sa kanyang pa-birthday party sa mga showbiz friend niya sa isang hotel sa Ortigas, namamalat siya at pagod nang makausap namin personally nang mag-guest sa show ni Michael Pangilinan sa Music Museum.

Sa party niya, bongga ang mga bisita ni Vice. Si Ai Ai delas Alas, present at nakisaya si Mighty Yaya na bagong karakter ng komedyante sa pelikula niya sa Regal Films come May 10. Nandoon din ang idol ni VG na si Maricel Soriano, si Angel Locsin, ang engaged na sina Billy Crawford at Coleen Garcia, Kiray Celis at ang boyfie niyang modelo, si Daniel Matsunaga, Ogie Diaz, Zanjoe Marudo, at marami pang iba.