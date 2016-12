Vice Ganda, iba klase ring makisama sa mga kaibigan

Iba talaga si Vice Ganda pagdating sa pakikisama. Basta kaibigan niya, ‘andyan ang suporta niya tulad ng suporta na ibinibigay niya sa kaibigang si Ronnie Alonte (kasama rin niya ang binatilyo sa “It’s Showtime”) nang mag-theater tour ito last Christmas Day kasama sina Joshua Garcia at Julia Barretto sa 2016 MMFF entry nila na “Vince&Kath&James” na pelikula ng tatlo na pumapalo at lumalaban din sa box-office na produced ng Star Cinema.

Sunday na Sunday, hayun si Vice at kasama ng tatlo na nagpo-promote din sa mga sinehan na pinupuntahan nila. Imbes nga na magpahinga ay join din siya sa pagpo-promote sa kanilang pagti-theater-hopping.

Kinabukasan, December 26, kasama ng kanyang buong pamilya, as a Christmas gift sa kanila, Vice treated them to a bakasyon grande sa Paris, France.

But prior to their trip, may special proposal na ginawa si Vice sa kanyang ina na makasasama niya sa Paris na naka-base sa Amerika, kung saan niregaluhan niya ito ng isang set of diamonds earrings nitong Christmas Day.

Sa kanyang Instagram account na @praybeytbenjamin sinulat niya, “No Divorce. O Annulment, No Separation” na ang tinutukoy ay ang relasyon nila ng kanyang ina na “may forever”, ‘ika nga.

Reyted K

By RK VillaCorta