VIBES WITH THE STEPDAD: Anak ni Ai Ai, ipinagtanggol ang mahal ng ina!

PIKON NA ang panganay na anak ng komedyanteng si Ai Ai delas Alas na si Sancho Vito kung bakit may mga tao na hindi masaya sa positibo at magagandang nangyayari sa buhay ng mga kapwa nila.

Sa kaso ng kanyang ina, wala naman tinapakan o inagrabyado ang komedyante para ang kanegahan ng mga bashers ang kanyang natatanggap sa kabila ng mga magagandang bagay na kanyang ginagawa sa kapwa.

Less talk si Ai Ai pero kung minsan ay nakaka-pikon na rin kasi na ang mga bagay-bagay na hindi na dapat patulan ay ikaiinit ng ulo mo.

Kaya imbis ang ina ang mag-resbak at magsalita, ang anak na si Sancho ang bumuwelta sa mga isyu na ipinupukol sa ina at lalaking mahal nito na si Gerald Sibayan na magiging future husband ng ni Ai Ai at future “stepdad” nilang magkakapatid.

Sa Instagram account ni Sancho ay may mensahe ito sa mga bashers ng ina: “Para po sa mga nangungutya at mga nega, alam naman po natin pare-pareho na marami ng pinagdaanan ang nanay ko sa larangan ng pag-ibig, maging masaya na lang tayo para sa kanila…kami ngang mga anak hindi tumututol kayo pang hindi namin kaanu-ano at all?

“Lumang tugtugin na ‘yung ‘habol lang eh pera, iiwanan ka din nyan para sa mas bata tigilan na ho sana natin,” mensaheng parating ni Sancho sa mga bashers.

Sa pagpapatuloy pa ng anak: “Marami nang napatunayan si Gerald (future husband ng ina); ‘di lang sa aming magkakapatid kundi na rin sa buong pamilya namin.

“Mahal na mahal ni Gerald ang nanay namin. Nagtapos ‘yun ng pag-aaral dahil marami siyang pangarap para sa kanila ng nanay ko. Nagsisipag magtrabaho ‘yan para sa nanay ko, kaya pakiusap lang po tigilan na ang panghuhusga,” sabi ni Sancho.

Vibes sina Sancho at mga kapatid sa future husband ng ina na ikakasal na sa December 12.

Dagdag na impormasyon ng komedyante tungkol sa kasalan na magaganap: “Ang magkakasal talaga sa akin ay si Bishop Tobias. Ang magmi-misa si Bishop Onchoco kasi diocese niya yung simbahan na pagkakasalan namin. Ang homily ko yung best friend kong pari,” sabi ng komedyante na ang pelikula niyang “Bes and the Beshies” ay ipapalabas na sa Wednesday, October 18.

Reyted K

By RK Villacorta