Vhong, hanggang tingin na lang kay Kim Domingo

Nang makita ni Vhong Navarro si Kim Domingo, nagka-crush na siya kaagad. Sexy si Kim Domingo, siya ang bagong “Pantasya ng Bayan”.

Si Kim ang bagong sex symbol na nalikha sa kuwadra ng GMA Kapuso Network.

Kaya nga hindi na nagdalawang-isip ang mga producer ng pelikulang “Mang Kepweng Returns” na pinagbibidahan ni Vhong na kunin ang serbisyo ng dalaga.

Sayang nga lang, wala si Kim at hindi nakadalo sa grand press conference ng pelikula at may taping.

Bongga nga ang sexy star dahil kung mahilig kang magbasa ng glossy magazines, siya ang cover ng isang men’s magazine na half-naked siya na ang suot lang ay ang kanyang black underwear at ang kanyang boobs ay sapo-sapo ng kanyang dalawang braso na ang ganda ng pagkaayos sa kanya.

Ang peg ni Kim sa cover ng naturang magazine ay tipong Audrey Hepburn, lalo pa’t ang ayos ng kanyang buhok at make-up ay tila ginaya sa sikat na Hollywood star.

Ewan ko kung timing or masasabing blessing in disguise ang paglabas ng naturang magazine cover ni Kim, dahil makatutulong ito sa promotion ng pelikula nila ni Vhong na mapanonood na sa Wednesday, January 4, mismong kaarawan din ng komedyante.

Sayang, kung hindi lang committed si Vhong sa kanyang girlfriend (may plano na ang dalawa na magpakasal), malamang sa hindi ay liligawan niya ang sexy star, lalo pa’t crush niya ito noon pa man.

“Ako po ay isang tao lamang na humahanga po sa kagandahan ng kababaihan. At hangga’t maaari po ay hanggang tingin na lamang tayo. Humahanga po tayo sa kanyang kagandahan,” sabi ng komedyante.

Sa pelikula, makasasama nina Vhong at Kim sina James Blanco, Jaclyn Jose, Louise delos Reyes, Jhong Hilario, at Sunshine Cruz na dinirek naman ni GB San Pedro.

Reyted K

By RK VillaCorta