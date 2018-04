THE VERSATILE KIM CHIU: Ang Tunay na Horror-Comedy Princess!

ALIW AKO sa mga eksena ni Kim Chiu sa bagong horror-comedy flick ng Star Cinema na Da One That Ghost Away sa direksyon ni Tony Reyes.

Mukhang may promise si Kim as a comedienne. Napanood ko ang full trailer ng pelikula kung saan makakasama niya si Ryan Bang at ang bagets love team na sina Maymay Entrata at Edward Barber (MayWard).

Naaaliw ako sa klase ng komedya ni Kim na mula nang mapanood ko siya sa Its Showtime at kabatuhan niya si Vice Ganda, natatawa na ako sa kanya lalo pa’t samahan niya ng nakakaloka niyang tili at halakhak na trademark ng aktres.

For a change, hindi lang pala siya drama princess at horror princess, isa din siyang promising na komedyante.

Kapag napapanood ko siya sa telebisyon sa noontime show ng Kapamilya Network, natural ang timing niya lalo pa’t sa galing ni Vice Ganda, nasasabayan ito ng dalaga.

Sa trailer ng movie, tawang-tawa ako sa eksena nila ni Ryan tungkol sa “utong”. Yes, about Ryan’s naninigas na nipple.

Sa comedy film ni Kim, masusubukan na hindi lang siya pang-drama or romcom at horror, kundi keri din niya maging prinsesa ng komedya.

On the personal side, si Kim, kasama ang kanyang love na si Xian Lim sa Korea at nagpalamig nitong Holy Week sa maalab nilang “pagmamahalan”.

Reyted K

By RK Villacorta