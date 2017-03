Venus Raj, ayaw magkontrabida kay Pia Wurtzbach kung matuloy man sa Darna

SA gitna ng maugong na balita na isa si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach sa mga napipisil ng fans na papalit kay Angel Locsin bilang Darna sa pelikula, natanong ang TV host at 2010 Binibining Pilipinas Universe Venus Raj kung bukas siya sa ideya na maging kontrabida sa nasabing pelikula.

Sa isang panayam, tinanong ng entertainment press ang dating beauty queen sa sidelines ng Binibining Pilipinas 2017 press presentation noong Miyerkules, March 22, kung payag ba siyang maging kontrabida ni Pia.

Mabilis na sagot ni Venus, hindi niya raw forte ang acting. “Hindi ko po kaya! Hindi ko po kaya ‘yung aktingan,” sabay tawa niya.

Naniniwala rin si Venus na babagay kay Pia ang pagganap sa Pinay superheroine dahil aniya, may magandang pangangatawan ang dating Miss Universe at may karanasan na sa aktingan.

Sabi niya, “Her body is beautiful and she has acting experience. Nagawa na niya ‘yan dati, I’m sure she can do it again.”

Bakit ayaw niyang i-try kung mabibigyan naman siya ng chance sa nasabing pelikula.

“I know naman myself. Siguro kung papasok ako into acting, kailangan ko ng mahabang paghahanda. Ayoko siyempreng mapulaan lang ako ng tao dahil hindi ako marunong umarte,” paliwanag ni Venus.