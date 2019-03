Vance Larena, inuulan ng projects pagkatapos bumida sa ‘Bakwit Boys’

AYON SA stage-film and now a TV actor na si Vance Larena, maraming magagandang nangyari sa kanyang career pagkatapos bumida sa pelikulang Bakwit Boys ng TRex Entertainment na idinirek ni Jason Paul Laxamana.

“Sunud-sunod po ang mga naging offers at proyekto na ginagawa ko after Bakwit Boys,” lahad ni Vance na isa ring TRex artist.

Patuloy niyang kuwento, “Nagkaroon po ako ng chance last year na mag-appear sa Ipaglaban Mo at nakakatuwa po ang pagmamahal at reaction ng mga tao, soon sana makita din po nila ako sa MMK.

“Available naman po sa Youtube ang kakatapos ko lang pong gawin na “Find Her” ni Direk Viktor Villanueva, first online series ng PLDT/Smart.

“Kasalukuyan din po akong nagshoshoot ng dalawang pelikula, ang “Dead Kids” ni Direk Mikhail Red at “Open” ni Direk Andoy Ranay.

“May IWant series din po ako na “Story Of My Life” ni Direk Miko Livelo at ang upcoming teleserye na “Nang Ngumiti Ang Langit” ni Direk FM Reyes, both under RSB Drama Unit.”

Eh, ano naman ang feeling na nakakatrabaho na niya ngayon ang malalaking artista sa ABS-CBN tulad ng cast sa Nang Ngumiti Ang Langit na sina Cristine Reyes, Kaye Abad at marami pang iba?

“Sobrang thankful at overwhelming po lalo na po’t matagal na panahon po akong naghintay dito. Malaking karangalan at blessing po ang makatrabaho ang malalaking artista sa ABS. Lumaki po akong napapanood sila, imaginin niyo nalang po yung pakiramdam ko everytime na kasama at nakakausap ko sila sa set.

“Hanggang ngayon para akong nananaginip. Very thankful din po ako na ang aking unang teleserye,” sambit ni Vance na gaganap bilang Coco sa Nang Ngumiti Ang Langit na magsisimula na sa March 25.