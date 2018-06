VALEEN MONTENEGRO, PWEDE MA-IN LOVE KAY JERALD NAPOLES

NANG magpaalam si Gabbi Garcia sa mga fans nila na Ruru Madrid na maghihiwalay nasila as a loveteam, malakas ang usap-usapan na si Valeen Montenegro ang dahilan.

Pero pinabulaanan ito ng dalaga na bida na sa romcom na “The Write Moment” na pelikula nila ng nagbibida rin na pogi na si Jerald Napoles.

Yes, kaswal lang na binabulaanan ng dalaga nang makausap namin siya last week sa presscon ng pelikula nila sa direksyon ni Dominic Lim.

Ayon kay Valeen ay magkaibigan lang sila ni Ruru na kasama niya sa Sunday show ng GMA-Kapuso Network na “Sunday Pinasaya”.

Dalawang taon na sila nagkawork ng binata kaya kaswal na sila sa isa’t isa.

Hindi rin daw siya ang dahilan ng pagbubuwag ng tambalan nina Ruru Madrid at Gabbi Garcia.

“We’re all close in the show,” she says. “I’m friendly, hindi lang naman kay Ruru, but sa lahat. Di ba.

Sa katunayan, dahil sa tsismis tungkol sa kanila ni Ruru ay binash siya ng mga Ruru-Gabbi fans.

Noon, na-bashed din siya ng mga AlDub dahil natsismis din siya sa Bae ng Bayan na wala naman talaga katotohaann.

Dahil sa bashing ng mga fans sa kanya, tipong nasanay na si Valeen sa mga intriga na siya palagi ang third party sa mga love teams o sa mga magkarelasyon.

Pero say ni Valeen, may boyfriend siya na isang non-showbiz guy na almost nine years na sila ng guy.

In short, Hindi si Ruru or never sila naging mag-on ni Alden.

What if kung kay Jerald na kapareha niya sa baliw-baliwang romcom siya matsismis?

Natawa siya linking him with his screen partner. Gusto niya kasi si Jerald dahil sa kakaibang sense of humor nito, kuwento niya sa amin.

Sa movie, Jerald plays the role of Dave na isang photographer and writer na hindi maka-move sa hiwalayan nila ni Joyce played by Valeen.

Sa Wednesday, June 27 na ipapalabas ang The Write Moment na produced ng Idea First Company, Viva Films at CBM Films.

Tonight, catch the stars of The Write Moment sa celebrity red carpet premiere ng movie sa Robinson’s Galleria Cinema 4 at 7:30 in the evening.

Reyted K

By RK Villacorta