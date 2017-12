VACATION MODE MUNA: Maine Mendoza, lumipad patungong Amerika para tantanan ng intriga!

VACATION MODE pala ngayon ang Phenomenal Star na si Maine Mendoza. Ito ay sa napagdesisyunan ng dalaga nang mag-backlash ang open letter na ginawa nito kamakailan lang, kung saan ibinulgar ng dalaga na medyo nasasakal na siya sa buhay showbiz at ang pagiging ‘magdyowa’ nila ni Alden Richards sa totoong buhay ay isang kathang-isip lamang. In short, pang-reel lang talaga ang AlDub, huh!

Sa totoo lang, nakakaawa rin naman si Maine. Nang pumasok ito sa showbiz over two years ago, hindi naman talaga planado na i-groom siya bilang next big star ng Kapuso network. Iba lang talaga ang kamandag ng chemistry nila ni Alden na nag-produce ng maraming projects and product endorsements. Blessed ang dalawang Kapuso stars at talaga namang deserve nila ‘yun dahil nag-work hard naman sila ng bonggang-bongga para lang i-please ang kanilang mga tagahanga at advertisers.

‘Yun nga lang, Maine is really a rare breed compared to our recent young stars na sumisikat. Kung ang iba ay palaging “playing safe” para protektahan ang kanilang image at loveteam na nagsisilbing makinarya para kumita sila ng milyones, si Maine Mendoza naman ay mas pipiliin ang pagiging totoong tao instead of pretending. Maaaring may “pabebe” phase ang Yaya Dub moniker nito, but the real Maine would rather show her true colors and feelings on public than pretend. Petmalu!

Ang balita ay lumipad muna patungong Amerika ang dalaga para magpalamig. Sure naman na pagbalik nito sa bansa ay haharapin niya ang mga dabarkads lalo na ang mga hanggang ngayon ay loyal na sumusuporta sa kanya at sa tambalan nila ni Alden.

Maaari na ito na rin ang hudyat na mabigyan ng separate projects sina Alden at Maine, pero ang AlDub ay may something for their fans pa rin. That could work naman. Hindi naman kailangang pilitin si Alden na ligawan si Maine kung hindi naman niya talaga bet, huh!

Anyway, wish lang namin ay parehong makapagpahangin ang dalawa. Before we know it, papakiligin na naman nila tayo sa Eat Bulaga!

Pero teka… true ba na may offer ang ABS-CBN kay Maine?