‘UnTrue’ nina Xian Lim at Cristine Reyes, opening film ng QCinema 2019!

MATAGAL-TAGAL na rin hinihintay ng mga tagahanga nina Xian Lim at Cristine Reyes ang pelikulang ‘UnTrue‘ na mula sa box-office director ng Kita Kita at Mr. and Mrs. Cruz na si Sigrid Andrea Bernardo.

For the first time ay pinagsama ng Viva ang dalawa sa kanilang bigating talents. Maliban sa star power ng tatlo, inaabangan din ng mga moviegoers ang shooting location nito na sa Tblisi, Georgia.

Compared to other countries, iilan lang ang mga Pinoy na nakase sa Georgia kaya ito ang piniling setting para sa bagong romance-thriller. Sa trailer pa lang, sure na mapupukaw kaagad ang interes ng mga moviegoers. The line ‘There’s a lie in every story’ catches our attention agad! Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo?

Para sa nasabing pelikula, nagpagupit ng maiksi si Cristine at nagpakulay pa ito para mas mag-stand out ang karakter na kanyang ginagampanan while Xian Lim gained weight for his role, which is something na ginawa niya for the first time. Madalas kasi ay very clean ang image na ginagampanan ng tsinito actor.

On October 13 ay ipapalabas na ang ‘UnTrue’ bilang opening film ng QCinema Film Festival sa Gateway Mall. Ang balita namin ay sa November naman ang nationwide screening nito.

Panoorin ang trailer ng ‘UnTrue’. Na-excite ba kayo sa Xian-Cristine tandem?

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club